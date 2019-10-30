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30.10.2019
Başkan Erdoğan: Bölgemizde yarım asırdır ilmik ilmik işlenen büyük oyunu bozduk
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmasında Barış Pınarı Harekatı ve sınır hattımızda kurulan tuzaklarla ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan, "Gerektiğinde sahada gerektiğinde masa oyunu değiştirecek hamleler yaparak hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz. Biz bölgemizde yarım asırdır ilmik ilmik işlenen bir büyük oyunu bozduk, bozuyoruz!" ifadelerini kullandı.
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