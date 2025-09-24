24 Eylül 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan BM’de Macron ile görüştü!

Başkan Erdoğan BM'de Macron ile görüştü!

Giriş: 24.09.2025 21:21
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
