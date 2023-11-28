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Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Giriş: 28.11.2023 18:38
Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.
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