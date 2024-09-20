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Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap edecek! Erdoğan’ın gündeminde neler var?

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap edecek! Erdoğan’ın gündeminde neler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 19:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı İçin New York'a gidiyor. Peki Başkan Erdoğan'ın programında neler var ve hangi mesajları verecek? A haber muhabiri Rüya Akkuş, New York'tan aktardı.
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Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’na hitap edecek! Erdoğan’ın gündeminde neler var?
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap edecek! Erdoğan’ın gündeminde neler var?
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