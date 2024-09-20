Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’na hitap edecek! Erdoğan’ın gündeminde neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı İçin New York'a gidiyor. Peki Başkan Erdoğan'ın programında neler var ve hangi mesajları verecek? A haber muhabiri Rüya Akkuş, New York'tan aktardı.

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