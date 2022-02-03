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Başkan Erdoğan: Biz mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2022 10:54
Başkan Erdoğan Yunanistan'ın ölümüne sebeb olduğu 12 mülteci hakkında ''Yunanistan'ın alışımış tavrını göstermek açısından çok önemli. Bu konuyla ilgili AB hep sessiz kaldı. Dünya hep sessiz kaldı. Sadece Yunanistan'a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de orada 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne sessiz kaldılar. Biz de dünyada hangi liderle görüşürsek bu görüntüleri göstereceğiz. Biz mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz.'' dedi.
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