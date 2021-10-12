Başkan Erdoğan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "İklim değişikliği ve çevre kaynaklı sorunlarla mücadele sadece belli ülkelere havale edilemez. Ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır." dedi. Erdoğan, "Medeniyetler beşiği Akdeniz'i büyük bir mülteci kabristanına çeviren sebeplerden biri de çevrenin tahrip olmasıdır" ifadelerini kullandı.