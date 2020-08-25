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Başkan Erdoğan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

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Giriş: 25.08.2020 16:08
Güncelleme:25.08.2020 16:13
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, canlı yayında detayları aktardı. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, canlı yayında detayları aktardı.
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