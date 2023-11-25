Başkan Erdoğan Binali dedeye verdiği sözü tuttu! Ölmeden doğalgaz kullanmak nasip oldu

Artvin'in Yusufeli ilçe merkezi için doğalgaz isteyen 91 yaşındaki Binali Polat'ın talebi gerçekleşti. Binali Polat, Başkan Erdoğan'a "Doğal gazı gönderdin paşam. Biz de koca Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bizde de" diyerek hem teşekkür hem de dua etti.

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