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Başkan Erdoğan Binali dedeye verdiği sözü tuttu! Ölmeden doğalgaz kullanmak nasip oldu

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Giriş: 25.11.2023 16:53
Güncelleme:25.11.2023 16:54
Artvin'in Yusufeli ilçe merkezi için doğalgaz isteyen 91 yaşındaki Binali Polat'ın talebi gerçekleşti. Binali Polat, Başkan Erdoğan'a "Doğal gazı gönderdin paşam. Biz de koca Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bizde de" diyerek hem teşekkür hem de dua etti.
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