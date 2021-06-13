Başkan Erdoğan-Biden zirvesinden beklentiler ne?

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesinde bir araya gelecek. ABD Başkanı'nın göreve gelemsinin ardından gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşmenin iki ülkenin arasındaki diplomatik ilişkiye bir yol haritası çizmesi bekleniyor. Oldukça hassas ve önemli konuların gündeme geleceği görüşmede masada neler olacak?

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesinde bir araya gelecek. ABD Başkanı'nın göreve gelemsinin ardından gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşmenin iki ülkenin arasındaki diplomatik ilişkiye bir yol haritası çizmesi bekleniyor. Oldukça hassas ve önemli konuların gündeme geleceği görüşmede masada neler olacak?