28 Haziran 2022, Salı
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Başkan Erdoğan: Biden ile bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelebiliriz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Aksi düşünülemez." dedi. "Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık" diyen Erdoğan, " Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik." ifadelerini kullandı.