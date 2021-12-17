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Başkan Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa giriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2021 10:43
Başkan Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor. Antalya'da 23 Aralık'ta başlayacak kampta belediyelerin 2023 stratejisi belirlenecek, performansları değerlendirilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa giriyor
Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa giriyor
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