17 Aralık 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa giriyor
Başkan Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor. Antalya'da 23 Aralık'ta başlayacak kampta belediyelerin 2023 stratejisi belirlenecek, performansları değerlendirilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.