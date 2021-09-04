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Başkan Erdoğan: Bay Kemal'e sesleniyorum; gelin de Rize'yi görün dikili bir ağacınız yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2021 14:24
Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, ''Rant hırsına cehalete buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Başka Rize, Karadeniz, Türkiye yok. Elimizdeki potansiyellerin kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de bir kesim var 19 yılda siz ne yaptınız ki diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle bir soruyu ancak ne kendisi ne evlatları bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir. Türkiye'nin 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bu milletin kendisidir. Bay Kemal'e sesleniyorum; gelin de Rize'yi görün dikili bir ağacınız yok.'' dedi.
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