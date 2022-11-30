30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Bay Kemal biz de Şanlıurfa'dayız

Başkan Erdoğan: Bay Kemal biz de Şanlıurfa'dayız

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2022 12:40
Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, ''Ayın 3'ünce açıklama yapacakmış. Bay Kemal, ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor. Sendeki sese benziyor mu benzemiyor mu?'' dedi.
’’Bay Kemal biz de Şanlıurfa’dayız’’
''Bay Kemal biz de Şanlıurfa'dayız''
Pençe Kilit şehidine son veda!
Pençe Kilit şehidine son veda!
Başıboş köpek sorununa çözüm!
Başıboş köpek sorununa çözüm!
Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
Böyle adliyeye sevk edildiler
Böyle adliyeye sevk edildiler
Hayvanlara özel proje! İki nokta tespit edildi
Hayvanlara özel proje! İki nokta tespit edildi
Karkamış’ta ders zili yeniden çaldı!
Karkamış'ta ders zili yeniden çaldı!
Gölkaya’da kuyu suyu yanıyor
Gölkaya’da kuyu suyu yanıyor
Düdüklü tencere bomba gibi patladı!
Düdüklü tencere bomba gibi patladı!
Koca dehşeti! Boğazını keserek öldürdü
Koca dehşeti! Boğazını keserek öldürdü
Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü
Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon
Daha Fazla Video Göster