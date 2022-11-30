Başkan Erdoğan: Bay Kemal biz de Şanlıurfa'dayız

Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, ''Ayın 3'ünce açıklama yapacakmış. Bay Kemal, ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor. Sendeki sese benziyor mu benzemiyor mu?'' dedi.