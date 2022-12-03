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Başkan Erdoğan Batman'da gençlerle buluştu: İstismar siyasetine prim vermedik

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.12.2022 12:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bulunan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Bölgeye yapılan tüm hizmetlerin aşkla yapıldığını belirten Erdoğan, "İnsanımızı ayrıştırmadık. Yolları yaparken oralarda çalışan tüm mühendislere, mimarları oraları zindan eden bu HDP, PKK değil mi? Bunlar oralarda bizim kardeşlerimizi şehit etmediler mi? Necmettin Hoca'nın ne günahı vardı." dedi. "İstismar siyasetine biz prim vermedik ama onlar verdi." ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, "Bölmenin değil birleştirmenin gayreti içinde olduk. Türkiye tüm renkleriyle hepimizin ortak vatanıdır dedik." diye konuştu.
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