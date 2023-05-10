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Başkan Erdoğan Batman’da AK Parti mitinginde halka buluştu, Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni açtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2023 17:51
Batman'da yapımına 3 yıl önce başlanan Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan hizmete açtı..
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