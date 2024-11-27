Başkan Erdoğan: Batıcı zihniyetin açtığı yaralar kapanmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde tek tipleşmenin kültürel bir çölleşme olduğunu belirterek yozlaşmanın tüm dünyayı etkisi altına aldığını söyledi. Başkan Erdoğan, Batıcı zihniyeti de eleştirerek "Milletine tepeden bakan, Batı'dan çok Batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültürel değerlerinde açtığı yaralar halen kapanmadı. Cem Karaca'yı, Barış Manço'yu, Kayahan'ı ve daha birçok sanat yıldızımızı bilmeyenleri gördükçe endişeleniyoruz, kendimizi sorguluyoruz." dedi.