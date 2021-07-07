Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK toplanıyor! MKYK’nın gündemi ne?

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Başkan Erdoğan’ın toplantıda bir sunumu olacak. İç ve dış gündeme dair genel bir değerlendirme yapacak. Devam eden Meclis çalışmaları da toplantının gündeminde olacak. 4. Yargı Paketi, hayvanların korunmasına dair düzenlemeler masada olacak. Meclis’in ilerleyen günlerde tatile girmesiyle AK Parti sahaya inecek. Notları Ankara'dan A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.