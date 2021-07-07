07 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK toplanıyor! MKYK’nın gündemi ne?

Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK toplanıyor! MKYK’nın gündemi ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2021 13:34
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Başkan Erdoğan’ın toplantıda bir sunumu olacak. İç ve dış gündeme dair genel bir değerlendirme yapacak. Devam eden Meclis çalışmaları da toplantının gündeminde olacak. 4. Yargı Paketi, hayvanların  korunmasına dair düzenlemeler masada olacak. Meclis’in ilerleyen günlerde tatile girmesiyle AK Parti sahaya inecek. Notları Ankara'dan A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK toplanıyor! MKYK’nın gündemi ne?
Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK toplanıyor! MKYK’nın gündemi ne?
Bilim Kurulu toplanıyor
Bilim Kurulu toplanıyor
Bakan duyurdu! Kısıtlamasız ilk bayram
Bakan duyurdu! Kısıtlamasız ilk bayram
İhanete “Dur” diyenler A Haber’de
İhanete “Dur” diyenler A Haber’de
Muharrem İnce: Beni neden sattınız?
Muharrem İnce: Beni neden sattınız?
Tek mavi il! Başarının sırrı ne?
Tek mavi il! Başarının sırrı ne?
Balıklardan sonra martı ölümleri de başladı
Balıklardan sonra martı ölümleri de başladı
Sayaç ihalesinde vurgun iddiası
Sayaç ihalesinde vurgun iddiası
Kuzey Irak'a hava harekatı
Kuzey Irak'a hava harekatı
Şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı!
Şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı!
İBB yönetiminden borç alma töreni
İBB yönetiminden borç alma töreni
Kılıçdaroğlu’nun çelişkili açıklamaları!
Kılıçdaroğlu’nun çelişkili açıklamaları!
Daha Fazla Video Göster