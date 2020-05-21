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Başkan Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu |Video

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Giriş: 21.05.2020 14:45
Güncelleme:21.05.2020 14:55
Son dakika haberi; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün Japonya Başbakanı Abe ve Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Başkan Erdoğan açılışı gerçekleştirilen hastanede incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı. İşte o görüntüler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılış törenine katıldı.

Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca (sağda)da yer aldı.

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