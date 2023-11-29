29 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Kritik Zirve saat 15:30'da başladı. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz." yanıtını vermişti. Öte yandan yerel seçim hazırlıklarına hız veren AK Parti, hafta sonu ülke genelinde temayül çalışmasını tamamladı. Belediye başkan aday adaylığı için Türkiye genelinde 8 bini aşkın başvuru yapıldığı, bunlardan yaklaşık 7 bininin kabul edildiği belirtildi. Temayüle en yoğun ilgi ise Hatay ve Kilis’ten geldi.