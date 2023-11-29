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Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı

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Giriş: 29.11.2023 15:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Kritik Zirve saat 15:30'da başladı. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz." yanıtını vermişti. Öte yandan yerel seçim hazırlıklarına hız veren AK Parti, hafta sonu ülke genelinde temayül çalışmasını tamamladı. Belediye başkan aday adaylığı için Türkiye genelinde 8 bini aşkın başvuru yapıldığı, bunlardan yaklaşık 7 bininin kabul edildiği belirtildi. Temayüle en yoğun ilgi ise Hatay ve Kilis’ten geldi.
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