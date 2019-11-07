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07.11.2019
Başkan Erdoğan: Bağdadi'nin 13 tane yakın çevresini yakaladık elimizde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Bağdadi'nin ablasını, eşi ile yakaladık, şu anda bizde. En son 13 tane en yakın çevresini da yakaladık, onlar da şu anda elimizde." ifadelerini kullandı.
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