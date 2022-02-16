Başkan Erdoğan BAE’li gençlerle buluştu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, "Sizden, Türkiye ile BAE arasında gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz. İki dost ve kardeş ülke olarak ciddi iş birliği imkanlarına sahibiz, özellikle uzay programları ve yenilikçi teknolojiler alanında benzer vizyonları paylaşıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, "BAE ile Uzay ajanslarımızın önümüzdeki dönemde etkin iş birliği yapması ve tecrübe paylaşımında bulunması müşterek menfaatlerimize olacaktır" açıklamasında bulundu.

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