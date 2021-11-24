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Başkan Erdoğan BAE Veliaht Prensi bin Zayid'i kabul ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.11.2021 15:51
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Veliaht Prens Zayid'i konuk ediyor. Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlardaki işbirliği ve ortak çalışmaları artırma olanaklarının ele alınması bekleniyor.
Başkan Erdoğan BAE Veliaht Prensini kabul ediyor
Başkan Erdoğan BAE Veliaht Prensini kabul ediyor
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