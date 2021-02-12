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Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan, buradaki ziyaretin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de 5 günlük gezi ve inceleme programlarına başladı.
Öğle saatlerinde baba ocağı Güneysu ilçesindeki konutundan çıkan Başkan Erdoğan, ilk olarak Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, buradaki ziyaretin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.