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Başkan Erdoğan baba ocağı Rize önemli açıklamalarda bulundu: Türkiye'nin sorunu tembel, beceriksiz, vizyonsuz muhalefet.

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 16:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada CHP'ye ders niteliğinde bir ayar vererek, "6'lı masanın dağıldığını ve Meclis'te hiçbir üyesinin bulunmuyor. Hepsi Ankara'da ofis açtı güle güle otursunlar. Adaylarını millete değil yapay zekaya soruyorlar." ifadelerini kullandı.
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