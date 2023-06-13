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Başkan Erdoğan Azerbaycan’ da resmi törenle karşılandı

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Giriş: 13.06.2023 11:44
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programının ardından geldiği Azerbaycan’da resmi törenle karşılandı. İşte o görüntüler…
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