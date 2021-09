Başkan Erdoğan: Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahinin dünyası başkadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın yakından takip ettiği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e helikopterle geldi. Erdoğan, ''Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahinin dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi, milletinin gözü yerine başkalarının gözünde gören okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ve millete ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin veririler. Bunlar ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde, ne özgün bir eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimiz ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi her ürünü çok kaliteli, bizde ise tam tersine her şeyi çok kötü kalitesiz pespaye görürler. Bunlar batı karşısında oldukça ezik, kendi ülkesine karşı oldukça kaba ve küstahtırlar.'' dedi.