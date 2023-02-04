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Başkan Erdoğan Aydın’da vatandaşlarla birlikte şarkı söyledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2023 16:35
Başkan Erdoğan, bugün Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın ziyareti öncesi yaptığı paylaşımda "Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Batı'dan aferin bekleyen 6'lı koalisyon için "Bunlar hazırladıkları program için Avrupa bize aferin diyecek diye övünenler, iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu da ikrar ediyor. " ifadelerini kullandı. Açışının sonunda ise Başkan Erdoğan Aydın’da vatandaşlarla birlikte şarkı söyledi.
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