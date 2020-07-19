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Başkan Erdoğan Ayasofya Camii ziyaretinin fotoğraflarını paylaştı

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Giriş: 19.07.2020 15:40
Güncelleme:19.07.2020 15:42
Ayasofya Camii'ne sürpriz ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cami içinden çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Başkan Erdoğan, bugün 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, Ayasofya'da bulunduğu anlara ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabı twitter'dan paylaştı.






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