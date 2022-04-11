Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü

Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüştü. Rusya - Ukrayna savaşı ile bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Avrupa Birliği ile vize serbestisinde somut adımların atılması, yeni fasılların açılması ve gümrük birliğinin güncellenmesi beklentilerini yineledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN