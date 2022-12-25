Başkan Erdoğan Avrupa’yı teröre karşı bu sözlerle uyarmıştı: Beslediğiniz yılan sizi de sokabilir

Fransa'da yaşanan olaylar Başkan Erdoğan'ın teröre destek veren ülkelere yaptığı o dikkat çeken uyarıları akıllara getirdi. Başkan Erdoğan nasıl bir uyarıda bulunmuştu? Fransa'da neler oluyor? İşte detaylar...

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