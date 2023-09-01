Başkan Erdoğan av sezonunu açan balıkçılara telsizden seslendi: Bol bereketli olsun inşallah! Ya Allah bismillah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de bindiği balıkçı teknesinden, av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılara telsizden seslenerek, bereketli bir dönem olması temennisinde bulundu. Başkan Erdoğan, balıkçılara "Değerli kardeşlerim 'vira bismillah' dedik. Bu balık sezonumuz sizler için, milletimiz için bol bereketli olsun inşallah. Ya Allah bismillah." dedi.