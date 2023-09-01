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Başkan Erdoğan av sezonunu açan balıkçılara telsizden seslendi: Bol bereketli olsun inşallah! Ya Allah bismillah

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Giriş: 01.09.2023 02:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de bindiği balıkçı teknesinden, av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılara telsizden seslenerek, bereketli bir dönem olması temennisinde bulundu. Başkan Erdoğan, balıkçılara "Değerli kardeşlerim 'vira bismillah' dedik. Bu balık sezonumuz sizler için, milletimiz için bol bereketli olsun inşallah. Ya Allah bismillah." dedi.
Başkan Erdoğan balıkçılara telsizden seslendi
Başkan Erdoğan balıkçılara telsizden seslendi
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