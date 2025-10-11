Başkan Erdoğan ateşkeste büyük rol oynadı! Türkiye’nin yoğun diplomasi trafiği sonuç verdi

11 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 13:35
Gazze'de ateşkes kararı uluslararası diplomasinin en yoğun dönemlerinden birinin ardından geldi. Sürecin en kritik aktörlerinden biri ise Türkiye oldu. Başkan Erdoğan diplomasi masasında yürüttüğü çok yönlü temaslarla ateşkese giden yolu açtı. Birleşmiş Milletler kürsüsünden Washington'daki Beyaz Saray'a uzanan bu diplomasi trafiği, Türkiye'nin barış vizyonunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.
