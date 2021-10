Başkan Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyetin 98. yılında Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, "Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi, Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle söyledik. "(AKM) Projesinden inşasına kadar her aşamasını yakından takip ettiğim bu muhteşem eserin ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.