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Başkan Erdoğan ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan'ı kabul etti

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Giriş: 19.05.2023 18:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.
Başkan Erdoğan Sinan Oğan’ı kabul etti
Başkan Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul etti
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