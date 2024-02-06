06 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan 'Asrın Felaketi'nin birinci yılında Kahramanmaraş'ta!

Başkan Erdoğan 'Asrın Felaketi'nin birinci yılında Kahramanmaraş'ta!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2024 14:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim okudu.
’Asrın Felaketi’nin birinci yılında Kahramanmaraş’ta
'Asrın Felaketi'nin birinci yılında Kahramanmaraş'ta
İlk detaylar A Haber’de
İlk detaylar A Haber’de
Depremden 1 yıl sonra Hatay! AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber’de anlattı: En büyük hatamız Hatay depreminin büyüklüğünü anlatamamak
Depremden 1 yıl sonra Hatay! AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber'de anlattı: En büyük hatamız Hatay depreminin büyüklüğünü anlatamamak
Çağlayan Adliyesi’nde saldırı anı ortaya çıktı
Çağlayan Adliyesi'nde saldırı anı ortaya çıktı
Yabancı basının deprem bölgesindeki şaşkınlığı
Yabancı basının deprem bölgesindeki şaşkınlığı
Çağlayan Adliyesi’nde silah sesleri!
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri!
İşte depremin yıl dönümünde Malatya
İşte depremin yıl dönümünde Malatya
Bakan Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar
Bakan Yerlikaya'dan A Haber'e özel açıklamalar
Hiç dinmeyen acı 6 Şubat
Hiç dinmeyen acı 6 Şubat
Bakan Yerlikaya’dan önemli açıklamalar
Bakan Yerlikaya’dan önemli açıklamalar
Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Depremde 3 evladını ve eşini kaybetti
Depremde 3 evladını ve eşini kaybetti
Daha Fazla Video Göster