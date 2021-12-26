26 Aralık 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Asiye'nin babası ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Erdoğan, Asiye’nin son durumuyla ilgili bilgi aldı.