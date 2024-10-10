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Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta

Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 12:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar turunun ilk durağı olan Arnavutluk'a gitti. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Başkan Erdoğan'ın programını anlattı.
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