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Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gitti! Programında neler var?

A Haber
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Giriş: 17.01.2022 11:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'a gitti. Stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. 2019 yılında meydana gelen depremin mağdurları, Türkiye'nin desteğiyle inşa edilen yeni konutlarına kavuşacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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Başkan Erdoğan Arnavutluk’a gitti!
Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gitti!
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