17 Ocak 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gitti! Programında neler var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'a gitti. Stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. 2019 yılında meydana gelen depremin mağdurları, Türkiye'nin desteğiyle inşa edilen yeni konutlarına kavuşacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.