Başkan Erdoğan Arnavutluk dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı: Faiz de düşecek kur da 2022 bizim en parlak yılımız olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyaretinin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'nin tavrının ne olacağıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini gerçekçi bir yaklaşım olarak görmüyorum. Çünkü Ukrayna, sıradan bir ülke değil. Ukrayna güçlü bir ülke. Ayrıca Rusya’nın bu adımı atabilmesi için tüm dünyadaki durumu ve kendi durumunu gözden geçirmesi lazım." dedi. ABB'ye 5 bine yakın CHP ve İYİ Parti kökenli ismin alınmasıyla ilgili ise Başkan Erdoğan, "Bu ülkede kadrolaşmanın kitabını CHP yazmıştır." ifadelerini kullandı. PKK terörist ile fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Kesinlikle dokunulmazlığının süratle kaldırılması gerekiyor. Parlamentomuzun terörle anılmasını kesinlikle istemiyoruz." dedi. Kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili ise Başkan Erdoğan, "Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah." açıklamasında bulundu.