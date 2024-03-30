Başkan Erdoğan Arnavutköy'de: Fatih'in emanetine sahip çıkın

Yerel seçimlere artık saatler kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutköy'de düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmemesi gerektiğini söyleyen Başkan Erdoğan "Fatih'in emanetine sahip çıkın" ifadelerini kullandı. Erdoğan diğer yandan seçimlerde sandıklara sahip çıkılması çağrısı yaparken "Şehirlerimizi belediyecilikle tanıştıracağız" dedi.

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