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Başkan Erdoğan Arnavutköy'de: Fatih'in emanetine sahip çıkın

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 15:05
Yerel seçimlere artık saatler kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutköy'de düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmemesi gerektiğini söyleyen Başkan Erdoğan "Fatih'in emanetine sahip çıkın" ifadelerini kullandı. Erdoğan diğer yandan seçimlerde sandıklara sahip çıkılması çağrısı yaparken "Şehirlerimizi belediyecilikle tanıştıracağız" dedi.
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