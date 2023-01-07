Başkan Erdoğan Antalya'ya gidiyor! Programında neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Antalya'ya gidiyor, 1 milyar 157 milyon liralık 82 projenin toplu açılışını yapacak. Başkan Erdoğan Kumluca'da selzedeleri ziyaret edecek. Peki programın detayında neler var? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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