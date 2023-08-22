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Başkan Erdoğan Ankara'da! İşte programı

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 10:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da. Erdoğan'ın iki önemli programı var. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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