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Başkan Erdoğan Ankara'da! Çalışmalarına Külliye'de devam ediyor

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 14:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına Külliye'de devam ediyor. A Haber muhabiri Ece Altuğ Başkan Erdoğan'ın programını aktardı.
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