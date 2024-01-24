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Başkan Erdoğan Ankara ilçe adayları açıkladı! Kritik mesajları A Haber’de uzman isimler yorumladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 13:37
AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara ilçe adaylarını bugün (24 Ocak 2024) resmen açıkladı. Adayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. Peki adaylar ne mesaj veriyor? Seçimler nasıl geçecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan gazeteci Emin Pazarcı değerlendirdi. Pazarcı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyecilik olarak önemli mesajlar verdi. Üstün oldukları gerçeğini ortaya koydu. Muhalefet seçimi genel seçim havasına sokmak istiyor. Burada belediyecilik anlamında önemli mesajlar vardı. Mansur Yavaş çok fazla vaatte bulundu ama bunların hiçbirini yaptığını göremezsiniz. Sosyal medyadan yapamadıklarını sildi. İstanbul’da benzer durum var. Ekrem İmamoğlu sadece kendi hesapları doğrultusunda adımlar attı. Belediyecilik yapılmadığına dair göndermeler burada dikkat çekti. CHP aday seçimleri halkın tercihlerine göre yapılmadı. Cumhur İttifakı ise ince eleyip sık dokudu adayları halka seçtirdi.” dedi.
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