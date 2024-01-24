Başkan Erdoğan Ankara adaylarını duyurdu! Yerel seçimlere yönelik mesaj: Bol bol şov ve tatil yaptılar millet hesabını soracak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru adım adım yaklaşılırken, Başkan Erdoğan Ankara ilçe adaylarını tek tek duyurdu. Başkan Erdoğan 31 Mart'ta milletin 3 ilde hesap soracağını ifade ederken "Bol bol şov ve tatil yaptılar" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Ankara'nın Turgut Altınok ile altın çağına gireceğini ifade ederken, İstanbul için artık gün saydıklarını söyledi. Başkan Erdoğan emeklilere yönelik yapılan ek zamma da değinirken bakanlara talimat verdiğini ve emekliler için seferber olunduğunu vurguladı. İşte detaylar....

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