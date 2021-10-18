Başkan Erdoğan Angola’nın ilk Devlet Başkanı Antonio Agostinho Neto’nun anıt mezarını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti kapsamında ilk Devlet Başkanı Dr. Antonio Agostinho Neto’nun anıt mezarını ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı içeren Afrika turunun ilk durağı olan Angola'da temaslarına devam ediyor.

Başkan Erdoğan, Angola Meclisi'nin özel oturumundaki hitabının ardından Angola'nın ilk Devlet Başkanı Dr. Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, anıt mezara çelenk bırakmasının ardından şeref defterini imzaladı.