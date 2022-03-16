16 Mart 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan, Andrej Duda ile Çankaya'da görüşecek
Türkiye, Rusya Ukrayna savaşının sona ermesi ve barışın sağlanması için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaşın durdurulması için diplomatik temasların süreceği mesajını verdi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda Bugün Ankara'ya geldi. Ayrıntıları Ece Altuğ canlı yayında aktardı.