14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görüştü

Başkan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görüştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2023 21:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la görüşmesinde bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu iletti. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan kritik Gazze diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan kritik Gazze diplomasisi
İYİ Parti’de ittifak depremi!
İYİ Parti’de ittifak depremi!
CHP’nin 5 ilde adayları belli oldu!
CHP'nin 5 ilde adayları belli oldu!
Meclis’te Atatürkçülük tartışması!
Meclis’te Atatürkçülük tartışması!
Polisin elini kırdı!
Polisin elini kırdı!
41. Bebek ve Çocuk Fuarı kapılarını açtı!
41. Bebek ve Çocuk Fuarı kapılarını açtı!
Ya Türk adaleti ya da sarı torba!
Ya Türk adaleti ya da sarı torba!
Köpeklerin saldırdığı çocuktan iyi haber!
Köpeklerin saldırdığı çocuktan iyi haber!
Google masaya oturacak!
Google masaya oturacak!
Camiyi basıp Yahudi duası okudu!
Camiyi basıp Yahudi duası okudu!
Asırlardır sönmeyen ateş: Yanartaş!
Asırlardır sönmeyen ateş: Yanartaş!
Sanal bahis çetesinin banka oyunu!
Sanal bahis çetesinin banka oyunu!
Daha Fazla Video Göster