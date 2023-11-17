Başkan Erdoğan Almanya’ya gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya'ya gidecek. Öncelikli gündemi Gazze'de yaşanan insani durum. Hem bu konuyu hem de ziyaretine dair diğer konuları A Haber Ankara Haberler Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.

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