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Başkan Erdoğan Almanya'ya gidiyor

A Haber
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Giriş: 17.11.2023 08:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya'ya gidecek. Öncelikli gündemi Gazze'de yaşanan insani durum. Hem bu konuyu hem de ziyaretine dair diğer konuları A Haber Ankara Haberler Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.
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