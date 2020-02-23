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23.02.2020
Başkan Erdoğan Almanya'daki Irkçı saldırıda yaralanan Muhammed'i aradı |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'daki ırkçı saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Muhammed Beyazkendir ile telefonda görüntülü görüştü. Başkan Erdoğan ile konuşurken büyük heyecan yaşayan Muhammed, iyi olduğunu söyledi Erdoğan'a ilgisi için teşekkür etti. İşte o diyalog...
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